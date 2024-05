Ferretti presenta due anteprime mondiali al Salone di Venezia

Ferretti Group sarà al Salone Nautico di Venezia (29 maggio-2 giugno) con due anteprime mondiali, il Custom Line Navetta 38 e il Pershing GTX80. I due scafi saranno affiancati da altre 7 imbarcazioni in rappresentanza dei brand Ferretti Yachts, Riva, Pershing e Wally,.

Varato a fine gennaio, Custom Line Navetta 38 è l'ultimo yacht made-to-measure della linea Navetta. Il nuovo design di esterni e interni, insieme agli alti standard di navigazione, ne fanno un modello capace di unire un'ingegneria più che innovativa allo stile e la ricercatezza tipici dei progettisti italiani.

Pershing GTX80 - spiga Ferretti in una nota - si propone come una barca fatta per il divertimento e le emozioni, la quale fissa "un nuovo standard di comfort grintoso". Spiccano i 23 metri quadrati del sundeck in fibra di carbonio, che offrono un'abitabilità al top della categoria.



