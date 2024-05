Due misure cautelari in indagine antidroga nel Rodigino

Due misure cautelari sono state eseguite a carico di due giovani, mentre altri tre sono stati denunciati in un'indagine antidroga dei carabinieri di Rovigo con il supporto dei colleghi di Adria, Castelmassa ed Este (Padova), coordinati dalla procura di Rovigo.

I militari hanno inoltre eseguito 5 perquisizioni a carico degli indagati, di 29, 27, 25 e 23enne di Badia Polesine (Rovigo), e di un 38enne residente a Carceri (Padova). Al 29enne è stato notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, mentre al 25enne il divieto di dimora nella provincia di Rovigo.

L'indagine è stata avviata lo scorso gennaio dopo il rinvenimento di due etti di cocaina e di un chilo di hashish nascosti nei pressi di un parcheggio a badia Polesine. I militari sono riusciti a risalire agli ipotetici detentori della droga e, a marzo, di compiere altri sequestri di otto chili e mezzo di hashish, nascosta in un'area campestre limitrofa a Badia Polesine, stupefacente che sarebbe stato gestito dagli stessi indagati. Nel corso delle perquisizioni sono state sequestrati 31.000 euro e un etto di hashish.



