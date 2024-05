Rinnovato cda Consorzio Prosecco Doc, ora nuovo presidente

L'assemblea dei soci del Consorzio di tutela della Doc Prosecco ha votato all'unanimità il bilancio di esercizio 2023 ed il previsionale 2024, procedendo poi al rinnovo del consiglio di amministrazione. Board che, in data non ancora fissata, dovrà procedere alla nomina del nuovo presidente, che subentrerà a Stefano Zanette, da 12 alla guida dell'organismo.

Proprio Zanette, entrato ora a far parte del nuovo consiglio di amministrazione, ha salutato con un intervento molto sentito il termine dei suoi quattro mandati, segnati dallo sviluppo e dal successo commerciale della denominazione. A Zanette sono giunti i messaggi di saluto, fra gli altri, del ministro Francesco Lollobrigida, e dei governatori del Veneto, Luca Zaia, e del FVG Massimiliano Fedriga.



