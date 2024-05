L'arte protagonista del Salone nautico di Venezia

La 5/a edizione del Salone Nautico Venezia che si inaugura il prossimo 29 maggio, sarà l'occasione anche per scoprire le numerose installazioni artistiche che animano gli spazi dell'Arsenale. Nella Tesa 99 si potrà scoprire "Looking for the Ark" dell'artista Koen Vanmechelen, un'interpretazione contemporanea del vaporetto veneziano trasformato in una galleria galleggiante, che trasporta in sé un microcosmo del nostro mondo, riflettendo la condizione umana.

Affollata fino all'anima, questa arca trasporta figure - da Frida Kahlo ad Albert Einstein, da Mahatma Gandhi a Madre Teresa - che sono emblemi del genio umano e del pensiero filosofico.

Ognuno di loro porta con sé un messaggio che trascende i limiti del tempo e della geografia. Il baldacchino dell'arca ospita una congrega di specie quasi estinte, un toccante promemoria dell'Antropocene.



