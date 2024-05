Inaugurata la statua dell'Alpino a Padova

E' stata inaugurata la statua all'Alpino, collocata al Parco Tito Livio di Padova e originariamente proposta per il centenario della Sezione Ana del capoluogo euganeo nello spirito espresso dal motto "Onorare i morti aiutando i vivi".

La statua era stata oggetto di polemiche perché la figura ha il fucile in mano ma in posizione di riposo.

Il Comune - secondo una nota - ha accolta la richiesta della Sezione Ana e ha commissionato l'opera al maestro scultore Ettore Greco che ha rappresentato un alpino della Grande Guerra con le caratteristiche dell'epoca. L'alpino, deposto l'elmetto e con il fucile in posizione di riposo, guarda all'orizzonte sperando nella pace rappresentata simbolicamente anche dal "fiocchetto" che si nota sul basamento. La frase latina "Ad excelsa tendo", presente nel totem adiacente alla scultura, ben rappresenta i valori degli Alpini di ieri, di oggi e di domani.



