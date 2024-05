Cgia, spesa superbonus pari a 1,2 milioni alloggi pubblici

Il superbonus 110% è costato finora alle casse dello Stato 122,6 miliardi di euro di detrazioni fiscali[, una misura che, se non fosse andata a finanziare "quasi esclusivamente l'edilizia privata", ma investita in alloggi pubblici - ad un costo ipotetico di 100mila euro - poteva dare 1,2 milioni di nuove unità abitative.

E' il calcolo ipotetico fatto dall'ufficio studi della Cgia di Mestre, la quale ricorda che si sta parlando di una cifra pari a oltre 6 punti di Pil.

La stessa Cgia evidenzia come si tratti di "una provocazione", ma si spinge nel disegnare lo scenario di social housing derivante da questo assunto: "in linea puramente teorica, avremmo potuto demolire tutte le 800mila case popolari presenti in Italia, molte in condizioni fatiscenti, e ricostruirle con tecniche di efficienza energetica elevate, arrivando a disporre alla fine di 400mila alloggi pubblici in più di quelli attuali.

Secondo la Cgia questi calcoli danno l'idea "di come lo Stato abbia speso con una certa leggerezza una cifra ingentissima, destinandola soprattutto alle persone più danarose", e che "nei prossimi anni renderà molto difficile far quadrare i conti pubblici".



