Scoppia bombola di gas, madre e figlia di 3 anni ustionate

Mamma di 32 anni e figlia di 3, di origine marocchina, sono rimaste ustionate a causa di un esplosione avvenuta nella loro casa di Conselve (Padova).

A provocare lo scoppio - secondo i Vigili del fuoco - una fuga di gas da una bombola di Gpl posizionata in uno spazio vicino all'abitazione.

I pompieri hanno provveduto a domare el fiamme e mettere in sicurezza l'area mentre per madre e figlia sono state soccorse dai sanitari del Suem 118 e portate in ospedale.



