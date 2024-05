Schlein, Italia ha bisogno che Next generation Youth prosegua

"'L'Italia oggi da sola non ha il margine fiscale per fare tutti gli investimenti che servono per accompagnare le imprese. nella transizione digitale ed ecologica. Per questo abbiamo bisogno che il Next Generation Youth prosegua, nonostante le destre nazionaliste stiano cercando di fermarlo". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, ad incontro elettorale a Verona, con Stefano Bonaccini e gli altri candidati e candidate alle Europee nella circoscrizione Nordest "Credo che, a partite dal presidente Bonaccini - ha aggiunto - abbiamo messo in campo una bella squadra, di persone competenti, che andranno in Europa e fare la differenza. Fare la differenza vuol dire partecipare a negoziati cruciali per il, nostro Paese., abbiamo bisogno di continuare nella strada degli investimenti comuni, perchè l'Italia ne ha bisogno più di altri".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA