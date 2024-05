Cimolai avvia lavori per miglioramento sismico Ospedale Verona

La Cimolai SpA ha avviato i lavori per il miglioramento antisismico dell'Ospedale Borgo Roma di Verona a protezione dei corpi di fabbrica, una commessa da 40 milioni di euro dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. L'ospedale scaligero è tra i più grandi d'Italia.

Cimolai realizzerà una struttura reticolare di acciaio zincato del peso complessivo di circa 6.600 tonnellate che avvolgerà l'edificio. Si tratta di una struttura metallica esterna, comunemente chiamata esoscheletro, composta da 19 torri reticolari sismo resistenti, alte 44 metri ciascuna, collegate tra loro da travi reticolari, che si aggiungeranno ad altre 2 torri già realizzate, da rinforzare e collegare alle nuove strutture in modo da realizzare una sorta di armatura esterna.

L'opera incrementerà significativamente le performance di resistenza e rigidezza in caso di terremoto secondo l'azienda.

La conclusione dei lavori è prevista per la fine del 2028 e si inserisce nel restyling generale del policlinico veronese, che prevede anche il rifacimento di reparti, stanze di degenza, ascensori, impianti. L'Ospedale non interromperà mai la continuità assistenziale.

La Cimolai ha nel portafoglio ordini oltre 800 milioni di euro inseriti nel bilancio 2023.



