Università Ca' Foscari dice no al boicottaggio di Israele

"Non sono emerse collaborazioni che si prestano ad usi militari" ha dichiarato la rettrice dell'Università Ca' Foscari Tiziana Lippiello, al termine della seduta del Senato accademico, dedicata a questo tema, durata oltre 5 ore. Tra i punti all'ordine del giorno, la mappatura delle collaborazioni dell'ateneo con Israele, aspetto centrale nelle occupazioni studentesche che vanno avanti da una decina di giorni, in cui l'istanza principale è la richiesta di boicottare Israele, interrompendo tutte le collaborazioni in essere, ma anche le dimissioni della rettrice dal comitato scientifico di Med-Or "Il senato di Ca' Foscari, turbato dal protrarsi dei crimini di guerra, torna a invocare il cessate il fuoco" ha dichiarato Lippiello davanti al centinaio di studenti in presidio nel cortile della sede centrale. "Diciamo no al boicottaggio indiscriminato" ha proseguito la rettrice, raccogliendo urla e fischi dai manifestanti.



