Rapinano cameriere, arrestati due studenti universitari

Due studenti universitari, una giovane di 21 e un ragazzo di 26 anni, sono stati arrestati dai carabinieri per aver rapinato un cameriere eritreo. Il provvedimento, emesso dalla procura veronese, è stato eseguito dai carabinieri di Torri del Benaco, in collaborazione con i colleghi di Mestre e di Verona. Il fatto è avvenuto l'11 febbraio scorso quando la vittima, di 29 anni, a Torri del Benaco è stato colto di sorpresa alla fine del proprio turno di lavoro, dai due indagati che l'hanno bloccato e colpito ripetutamente per strappargli tutti gli oggetti personali, prima di fuggire.

Le indagini hanno permesso di ricostruire l'aggressione e comporre un consistente quadro indiziario a carico dei due giovani che è stato condiviso dall'autorità Giudiziaria scaligera la quale ha emesso una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. I due giovani, sono statti portati presso le proprie abitazioni di Mestre e Verona.



