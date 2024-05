Maltempo: nuovi intensi temporali in Veneto

Il Veneto non ha ancora superato la lunga fase di maltempo, anche se il livello dei fiumi, con il deflusso delle piene verso valle, non fa registrare nuove situazioni di criticità o cedimenti arginali. Nelle ultime ore, ha reso noto l'assessore alla protezione civile, Gianpaolo Bottacin, è tuttavia aumentata nuovamente l'instabilità, con rovesci e temporali diffusi sul territorio regionale. Localmente ci sono stati fenomeni di forte intensità, con millimetri di pioggia in un'ora, specie sulla fascia prealpina e pedemontana. Altrove i quantitativi i pioggia sono stati compresi fra 10-15 mm, nel padovano e e nel veneziano. I livelli idrometrici dei corsi d'acqua sono generalmente in diminuzione: il Bacchiglione, fiume che più ha preoccupato nei giorni scorsi, è sceso ora sotto la prima soglia di guardia a Vicenza; in decrescita anche i livelli del Brenta e dell'Adige.

Il colmo di piena del Po sta transitando nella zona del Delta con un livello idrometrico sopra al secondo livello di guardia alla sezione di Ariano mentre a Cavanella, Polesella e Pontelagoscuro rimangono sopra la prima soglia stabili, o in lieve diminuzione.



