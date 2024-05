Creare un ettaro di nuovo bosco costa almeno 14mila euro

Creare in Italia un nuovo bosco considerando la progettazione, l'impianto e la manutenzione, può costare dai tra i 14.000 e i 23.000 euro ad ettaro per un progetto standard e arrivare fino a 38.000 euro per un bosco progettato scientificamente e in grado di soddisfare i criteri di multifunzionalità nonché i più alti standard qualitativi internazionali rispetto ai benefici restituiti all'uomo. Lo rende noto in occasione della Giornata mondiale della biodiversità la B Corp e spin-off dell'Università di Padova Etifor, specializzata in consulenza ambientale, con un'analisi finalizzata a supportare amministrazioni, policy makers, ma soprattutto singoli cittadini che intendono contribuire a opere di riforestazione, nella comprensione della complessità che sta alla base della creazione di una nuova foresta.

"A livello globale, le foreste occupano circa un terzo della terra ferma - spiega Alex Pra, coordinatore dei progetti forestali per Etifor - ma sono la casa di oltre l'80% delle specie terrestri del pianeta, animali e vegetali. La tutela della biodiversità, di cui l'Italia è il paese più ricco in Europa con oltre 58.000 specie animali e 6.700 specie di piante vascolari, ovvero dotate di radici, fusto e foglie, passa quindi dai boschi e dal loro stato di salute, sempre più minacciato dalla degradazione o dalla distruzione degli habitat, dal cambiamento climatico e dall'introduzione di specie invasive.

Investire in biodiversità in un paese che vanta 11 milioni di ettari di foreste, più di un terzo del territorio nazionale, significa investire nella tutela e nella protezione del patrimonio boschivo esistente, ma anche nella creazione di nuove foreste progettate con criteri scientifici e costruite per produrre benefici sul lungo periodo, specie nelle aree urbane e periurbane".

In Europa quasi metà delle specie arboree autoctone - viene spiegato in un comunicato diffuso a Milano - è stata valutata come minacciata e quindi a rischio di estinzione e solo il 25% delle foreste protette dalla Direttiva Habitat è in buono stato di conservazione. La crucialità del ruolo delle foreste è riconosciuta nella Strategia Europea per la Biodiversità, che prevede, tra le varie iniziative, anche l'ambiziosa "3 Billion Trees", ovvero la messa a dimora su sul suolo continentale di 3 miliardi di alberi entro il 2030.



