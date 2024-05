Vino: Andrea Lonardi nuovo ceo del gruppo Marilisa Allegrini

A due mesi dalla presentazione del nuovo Gruppo che porta il suo nome, e abbraccia le tre aziende di famiglia (Villa Della Torre, Poggio Al Tesoro e San Polo) Marilisa Allegrini annuncia l'inizio della collaborazione con il progetto imprenditoriale di executive advisory di Andrea Lonardi. Il nuovo ceo di 'Allegrini' ha un passato di direzione manageriale verticale (dal vigneto al mercato) in prestigiose aziende vitivinicole. "Guiderà la nostra squadra - afferma Marilisa Allegrini - in un progetto di valorizzazione dei territori in cui operiamo, supporterà la crescita dell'organizzazione aziendale, con l'obiettivo di consolidare e sviluppare i nostri assets in ambito produttivo, di marketing e commerciale. Inoltre, sarà una figura di riferimento importante per le mie figlie, Carlotta e Caterina, offrendo loro una mentorship di grande esperienza su cui poter contare per la loro crescita in azienda".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA