Festival Relazioni Pubbliche, assegnati i premi InspiringPR

Sono stati assegnati a Venezia, durante il Festival italiano delle società di Relazioni Pubbliche, i premi 'InspiringPR', promossi da Ferpi (la federazione di settore). Per la migliore campagna 2024 il primo premio è andato al gruppo Feltrinelli, per il progetto "Leggere insegna a Leggere". Il Premio di studio intitolato "E' il digitale bellezza", rivolto alle più innovative tesi presentate dagli studenti delle Università, è andato invece a Francesca Cristofari. Il lavoro di Cristofari, dedicato ad una azienda del settore lattiero caseario, ha approfondito l'impatto del digital marketing nel settore, evidenziando l'importanza di differenti strumenti digitali per incrementare l'engagement degli utenti.

La scelta del format per il Festival è caduta quest'anno su 10 parole, o concetti, interpretati negli speech di altrettanti relatori provenienti da settori e ambiti diversi.

responsabilità, accoglienza, intelligenze, attenzione, curiosità, fantasia, speranza, prospettiva, generosità e autenticità.



