Arrestate 4 persone in operazioni antidroga nel Padovano

Quattro stranieri, di cui due minori, sono stati arrestati dalla squadra Mobile di Padova in diverse operazioni antidroga.

A risultare particolarmente attivo, secondo la polizia, un 14enne al quale sono stati sequestrati 85 dosi di cocaina ed un panetto di hashish. L'intervento degli agenti è seguito alle segnalazioni di alcuni residenti della zona di Chiesanuova..

Dopo un periodo di appostamento, gli investigatori sono intervenuti in seguito ad uno scambio di cocaina tra un 50enne e il minorenne che ha intascato 40 euro. Il minore è stato seguito fino al garage della sua abitazione dentro al quale sono stati trovati 85 dosi di cocaina, e due porzioni di panetti di hashish del peso di quasi cento grammi. Il giovane, al quale è stato sequestrato anche un bilancino e 600 euro, è stato portato al Centro di Prima Accoglienza di Treviso dove è finito anche un 16enne bloccato dopo aver nascosto della droga dietro ad una siepe. Il ragazzo, che ha reagito cercando di divincolarsi sferrando calci e pugni, aveva nelle tasche 10 grammi di cocaina ancora in pietra ed in parte 6 dosi già pronte per essere vendute. Un altro intervento è stato svolto a ridosso del sagrato della Chiesa di San Giovanni Battista, durante una cerimonia funebre. La polizia ha visto un 39enne tunisino consegnare della droga ad un altro uomo e ha deciso di intervenire quando i due si sono allontanato dal luogo. Lo spacciatore aveva venduto una dose di cocaina per 50 euro, denaro messo in tasca dove teneva altri 640 euro, tutti sequestrati. L'ultimo intervento a Campodarsego (PD). dove un 18enne tunisino è stato fermato dopo aver ceduto ad 52enne due dosi di cocaina e 4 grammi di hashish. Lo straniero era in possesso di altri 74 grammi di hashish e 4.185 euro.



