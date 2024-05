Luci e cestini accendono di rosa a Padova il Giro d'Italia

Padova si tinge di rosa e si prepara ad accogliere il Giro d'Italia, grazie alla collaborazione con AcegasApsAmga, Hera Luce e Scart, il laboratorio artistico del Gruppo Hera. Tante le iniziative organizzate dalla multiutility per rendere omaggio alla Carovana rosa, che il 23 maggio avrà proprio Prato della Valle come linea di traguardo.

In occasione della 18esima tappa del Giro, che partirà da Fiera di Primiero, a partire dal 17 maggio Prato della Valle - la piazza più grande d'Europa - si accenderà completamente di rosa. Dal 17 maggio fino all'arrivo del 23 sono state modificate le impostazioni delle 112 lampade che costituiscono la croce centrale dell'Isola Memmia, trasformandole del colore che caratterizza il Giro d'Italia. Saranno inoltre posizionati lungo le strade che verranno percorse dalla carovana rosa anche i 500 cestini dei rifiuti dello stesso colore. Si troveranno in via Facciolati, via Stoppato, via Manzoni, via Cavazzana e in Prato della Valle. Contestualmente, solo nella giornata dell'evento, ovvero giovedì 23 maggio, saranno rimossi i cassonetti ordinari e sarà effettuata una pulizia specifica dell'area, che riguarderà anche l'area del Village allestito in Prato della Valle.



