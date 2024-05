Venezia, nuovo bando per le banchine offshore

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha rettificato il disciplinare di gara e gli allegati del bando per proposte e piani di fattibilità per la realizzazione e gestione di punti di attracco per crociere e container fuori dalle acque della Laguna di Venezia, estendendo i termini di presentazione dei progetti fino al prossimo 15 novembre.

Anche gli operatori economici che avevano già presentato una proposta sono tenuti a ripresentare i progetti entro la nuova scadenza.

La decisione è dovuta alla pronuncia del Consiglio di Stato, con sentenza del 5 aprile scorso. Il bando era stato pubblicato il 29 giugno 2021, con l'obiettivo di rendere l'attività crocieristica in laguna compatibile con il contesto veneziano. Le proposte saranno valutate da una commissione composta da cinque esperti con comprovata esperienza in ingegneria dei trasporti, nelle opere portuali e in generale nelle infrastrutture, nei trasporti e nell'economia dei trasporti, che selezionerà le prime tre entro il 31 dicembre prossimo. La seconda fase, che prevede il termine per il ricevimento dei progetti di fattibilità, si concluderà il 30 settembre 2025.

Successivamente la commissione avrà tempo fino al 30 gennaio 2026 e pubblicherà la graduatoria provvisoria il 16 febbraio 2026. Quella definitiva, con la proclamazione del vincitore, avverrà entro il 31 marzo 2026.

"Venezia - commenta il presidente dell'Aauthority Fulvio Lino Di Blasio - si conferma un laboratorio internazionale per lo sviluppo di pratiche sostenibili, specialmente in ambito portuale. il nostro status, unico in Italia, di porto regolato e di scalo che sorge in un ambiente lagunare particolarmente fragile e in prossimità di un centro urbano dall'altissimo valore storico-artistico, ci pone nella situazione di dover elaborare soluzioni per la gestione dei flussi di navi commerciali e passeggeri che anticipano eventi di varia natura, in primis quelli climatici. Anche per questo, è importante la sentenza del Consiglio di Stato che ha permesso di chiarire il percorso da intraprendere per la gestione del concorso di idee".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA