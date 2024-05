Individuato nuovo biomarcatore per tumori al pancreas

Un biomarcatore per l'individuazione precoce del cancro al pancreas e di adenocarcinoma polmonare è stato individuato da un gruppo di ricercatori dell'Università di Verona e dell'Istituto Oncologico Veneto (Iov). Si tratta della proteina Claudina 18 (Cldn18) già nota a medici e studiosi per il suo ruolo nei tumori gastrici. I ricercatori hanno integrato analisi molecolari con cellule in coltura e studi preclinici con animali di laboratorio con tumore del pancreas, oltre ad analisi su campioni di tessuti di pazienti affetti da questo tipo di cancro. È stato così identificato e validato il ruolo della proteina Claudina 18 (Cldn18) nel regolare la risposta immune anti-tumorale in questo tipo di cancro. Più precisamente, lo studio ha dimostrato che l'espressione di Cldn18 nelle cellule tumorali è associata alla presenza dei linfociti T nelle lesioni precoci di tumore al pancreas e nell'adenocarcinoma polmonare. I risultati dimostrano inoltre che la proteina può essere un biomarcatore di prognosi più favorevole per questi tipi di tumore. L'espressione di Cldn18 insieme alla presenza di linfociti T infiltranti il tumore può infine permettere di individuare e raggruppare i pazienti per cui è prevista una più lunga sopravvivenza.



