Carraro (Confindustria Veneto), rischio di un'Europa irrilevante

"Se non ci sarà un importante cambio di passo a Bruxelles, il rischio è l'irrilevanza industriale del nostro Continente e del nostro Paese. È su questa sfida che mi auguro di vedere impegnati i nostri rappresentanti al Parlamento Europeo". Lo ha affermato il presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, incontrando a Padova i candidati del Nordest alle europee e presentando il documento "Fabbrica Europa" elaborato dall'associazione.

"È un'Europa forte - ha ricordato Carraro - quella a cui il mondo degli imprenditori italiani guarda. Un'Europa che non prevarichi i singoli Paesi ma che ne supporti lo sviluppo. Un Parlamento Ue che sappia riacquistare il suo ruolo politico, senza posizioni ideologiche alle quali ci hanno abituato molte Commissioni, e che riprenda in mano i dossier cruciali per lo sviluppo dell'industria e delle nostre imprese. Affinché l'Italia possa riprendere il sentiero della crescita - ha quindi sottolineato - abbiamo bisogno di un'Europa più forte, altrimenti il futuro delle nostre fabbriche e della nostra 'Fabbrica Europa' è segnato", ha concluso.



