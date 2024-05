Venezia celebra la 'Sensa' e rinnova lo sposalizio con il mare

Venezia ha rinnovato stamane l'antico rito dello Sposalizio con il mare, la festa della Sensa, ovvero l'Ascensione, che cade sempre 40 giorni dopo Pasqua. La celebrazione è organizzata dal coordinamento delle società Remiere di voga alla veneta e ha visto il corteo con le imbarcazioni storiche partire dalle acque del bacino di San Marco per giungere fino al Lido. In testa, come da tradizione, il bucintoro - l'imbarcazione su cui sedeva il doge - con 18 vogatori d'equipaggio, composto dalla remiera di Portosecco. A bordo le autorità civili, militari e religiose con il Patriarca Francesco Moraglia, l'ammiraglio della Marina Militare Andrea Petroni e i due sindaci, Luigi Brugnaro, Venezia, ed Erion Veliaj. di Tirana.

E' toccato all'ammiraglio Petroni gettare in acqua la corona d'alloro, simbolo del matrimonio tra mare e laguna.



