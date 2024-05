Incidente in moto sul Passo del Brocon, muore un 67enne

Un uomo, Marco Felloni, 67 anni, residente ad Abano Terme, in provincia di Padova, è morto oggi in un incidente in moto avvenuto all'altezza degli impianti di risalita del Passo del Brocon, nel comune di Castello Tesino, in Valsugana. Per cause in via di accertamento il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo, uscendo di strada.

L'allerta è scattata verso le 12.10. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castello Tesino, i carabinieri di Borgo Valsugana, il 118 con l'elisoccorso. Nonostante i tentativi di rianimazione, l'uomo è morto sul posto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA