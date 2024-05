Attesi in 50mila per la visita del Papa a Verona

Mobiliterà circa 50 mila persone la visita di papa Francesco a Verona, prevista per sabato 18 maggio. Biglietti esauriti per la Messa allo stadio Bentegodi, preceduta dalla festa dei giovani, e per l'incontro di bambini e ragazzi in piazza San Zeno. Vi sono ancora disponibilità invece per l'"Arena di Pace". I partecipanti agli eventi avranno a disposizione la rete dei servizi bus Atv che effettueranno l'orario del sabato. È stato inoltre predisposto uno specifico servizio gratuito di bus navetta per collegare i luoghi della visita con i parcheggi predisposti dalla Polizia Locale per l'accoglienza dei visitatori.

Alle 6.30 è prevista l'apertura di Piazza San Zeno per i 5.400 bambini e ragazzi fino alla terza media, con genitori, insegnanti e catechisti. Alla stessa ora aprirà anche la Basilica di San Zeno per gli 850 preti, religiose, religiosi e monache, fino alle ore 8.00.

L'apertura dei cancelli dell'Arena è prevista invece alle ore 7.00 e i 12.500 partecipanti potranno entrare non oltre le ore 9.00. L'evento inizierà alle 8.45 e terminerà alle 12.30. Dalle ore 11.00 sarà possibile accedere allo stadio Bentegodi, dove 31mila partecipanti avranno tre ore di tempo per entrare.

Per tutti gli appuntamenti i biglietti sono nominali e all'ingresso potrà essere richiesto di esibire un documento di riconoscimento. In ciascun evento è previsto un settore dedicato per le persone diversamente abili.

Sono previste tre zone di parcheggio con servizio gratuito di bus navetta: park C dello stadio, con navetta solo per San Zeno, park P3 e P7 della Fiera, con navette per lo stadio e per l'Arena.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA