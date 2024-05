Aperta a Vicenza la 95/a Adunata nazionale degli alpini

La solenne cerimonia dell'alzabandiera, nella centralissima piazza dei Signori, ha aperto ufficialmente questa mattina la 95/a Adunata nazionale degli Alpini, ospitata a Vicenza sino a domenica sera.

Tra i momenti più significati l'inno nazionale, cantato da tutta la piazza, le note musicali de "Il Silenzio". Per onorare i caduti della Grande Guerra nelle montagne vicentine la cerimonia è avvenuta in collegamento con i quattro Sacrari presenti in provincia: il Leiten ad Asiago, a Cima Grappa, sul Monte Pasubio e sul Monte Cimone, e con una postazione allestita sul Monte Ortigara, sempre in Altopiano, dove si svolse la prima storica adunata delle "penne nere" nel 1916.

Nel tardo pomeriggio di oggi sono previste le sfilate dei vessilli e a seguire quella dei gonfaloni, del labaro Ana e della locale sezione "Monte Pasubio" Vicenza. Secondo gli organizzatori, l'Adunata Ana 2024 richiamerà in città tra le 400 e le 500mila persone, uno dei numeri più alti in assoluto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA