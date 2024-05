A Pellissier l'eredità Chievo, ex bomber si aggiudica il marchio

Sergio Pellissier, bandiera del Chievo nelle stagioni della serie A, si è aggiudicato all'asta il marchio del club gialloblù fallito due anni fa.

Pellissier, assieme ad un altro ex, il portiere Enzo Zanin, si ha presentato l'offerta sotto il nome della Clivense, società creata ad ok proprio dai due ex giallobù. La loro offerta, 330 mila euro, ha battuto quella dei concorrenti del Vigasio, squadra neo promossa in serie D, rappresentata da un manager legato all'ex presidente del Chievo, Luca Campedelli.

La notizia della vittoria di Pessier e Zanin è stata accolta dal boato dei tifosi della società 'della diga', radunati fuori dallo studio del curatore fallimentare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA