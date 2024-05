Coppa del Mondo 2024/25, torna la tappa donne di Cortina

La Federazione internazionale di sci (Fis) ha pubblicato i calendari provvisori della stagione di Coppa del mondo 2024/25 che dovranno essere ancora ufficialmente approvati dal consiglio Fis nelle prossime settimane. Nella stagione che assegnerà i titoli iridati a Saalbach, in Austria, sono previste 36 gare donne complessive: 9 giganti, 10 slalom, 8 discese e 9 supergiganti.

Le montagne italiane ne ospiteranno sette: oltre ai classici appuntamenti di Cortina (discesa e supergigante sabato 18 e domenica 19 gennaio 2025) e Kronplatz (gigante martedì 21 gennaio 2025), si aggiungono quelli di Sestriere (gigante sabato 22 e slalom domenica 23 febbraio 2025) e La Thuile (discesa sabato 15 e slalom domenica 16 marzo). Le finali tornano nel format di una sola settimana a Sun Valley (Usa) dal 22 al 27 marzo 2025.

Per gli uomini ci saranno 38 gare complessive: 9 giganti, 12 slalom, 9 discese e 8 superG. L'Italia è presente con le classiche: superG e discesa in Val Gardena il 20 e 21 dicembre, gigante e slalom in Alta Badia il 22 e 23 dicembre, quindi discesa e superG a Bormio, il 28 e 29 dicembre, e lo slalom notturno di Campiglio, che cambia data e si disputerà l'8 gennaio.



