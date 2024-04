Colpito da una gru, operaio precipita e muore

Un operaio, Ivo Bellotto, 69 anni, di Fontanelle (Treviso), è morto in un incidente sul lavoro accaduto questa mattina a Fiume Veneto (Pordenone). La vittima stava operando da un camion con una gru quando è stata colpita dalle medesime "forche" con le quali stava sollevando materiali. Il macchinario lo ha scaraventato al suolo da alcuni metri di altezza.

Il decesso è avvenuto all'istante. Sul posto, oltre al personale della centrale operativa sanitaria Sores Fvg, anche i vigili del fuoco, i carabinieri e gli ispettori dell'Azienda sanitaria.

L'infortunio mortale è avvenuto in un cantiere all'esterno di un capannone di un allevamento di animali da cortile, in via Kennedy, a Fiume Veneto. Bellotto lavorava per una ditta esterna incaricata dei lavori edili.

Sul posto è stato inviato anche l'elicottero sanitario, ma non c'è stato nulla da fare. Il medico legale ha accertato il decesso per arresto cardiaco traumatico. La zona dell'incidente è stata transennata.



