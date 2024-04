Il Papa il 18 maggio a Verona, vescovo Pompili 'grande attesa'

"Ho incontrato il Santo Padre a Venezia e ha detto che ci sarà a Verona, che non prenderà impegni per il 18 maggio e aspettiamo questo giorno". Il vescovo di Verona, Domenico Pompili, si è affidato ad una battuta per sottolineare l'attesa che accompagna la visita di Papa Francesco nella città scaligera, secondo appuntamento in Veneto con il Pontefice dopo la visita di ieri a Venezia. "L'ho visto bene e ci siamo detti che ormai siamo vicini al suo arrivo" ha spiegato Mons. Pompili. "Credo - ha aggiunto - che sia un momento importante per uscir fuori da certe logiche un po' troppo ristrette che fanno della guerra un esito quasi inevitabile e ritrovare invece la consapevolezza che la pace soltanto è ciò che ci consente di andare avanti". "Ma la pace va preparata, molto più della guerra" ha concluso il vescovo di Verona ricordando l'appuntamento - uno dei 5 in agenda durante la visita di Papa Francesco il 18 maggio - con "Arena di pace", che al mattino vedrà appunto anche l'intervento del Pontefice.

L'Incontro "Arena di Pace - Giustizia e Pace si baceranno" con la partecipazione di Papa Francesco, sarà trasmesso in diretta dalla Rai. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi,. "L'idea - ha spiegato - è che l'evento "Arena di Pace - Giustizia e Pace si baceranno", che ha un titolo bellissimo, ed in questo momento ha un significato eccezionale, è fare in modo che dall'Arena di Verona e dalla città che ha una grande valenza internazionale, possa partire un messaggio che tutti possano vedere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA