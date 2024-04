'Venice in Jakarta', i film della Mostra in Indonesia

E' al via da oggi fino al 28 aprile la prima edizione di "Venice in Jakarta", che presenta per la prima volta in Indonesia una qualificata selezione di film italiani della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.

Sono cinque i film italiani, nuovi e "classici" restaurati, provenienti dalla Mostra 2023, e che saranno proposti nella sede dell'Istituto italiano di cultura e al Cinema Cgv a Jakarta, poi dal 26 al 28 aprile a Bandung, presso l'Institut Français Indonésie. Tra le pellicole della rassegna figurano Comandante di Edoardo De Angelis, Enea di Pietro Castellitto e Adagio di Stefano Sollima. Del Fuori Concorso sarà presentato L'ordine del tempo, del Leone d'oro alla carriera Liliana Cavani. Infine per Venezia Classici, Bellissima (1951) di Luchino Visconti.

Il progetto di promozione e diffusione del cinema italiano nel mondo è stato avviato dalla Biennale nel 2005 in Brasile, e successive rassegne sono state realizzate dal 2006 in Russia, dal 2009 in Cina, dal 2012 in Corea, dove si è da poco conclusa la dodicesima edizione di "Venice in Seoul", dal 2014 in Croazia, Libano, Singapore e in Gran Bretagna. Dopo Venice in Jakarta seguirà una nuova rassegna in Marocco, in collaborazione con l'Istituto italiano di cultura di Rabat, da maggio a dicembre prossimi.



