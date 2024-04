Molesta ragazzina su un bus, denunciato per violenza sessuale

Un giovane di origine indiana è stato denunciato per violenza sessuale dai carabinieri di Valdagno (Vicenza), perché accusato di aver molestato su un bus di linea una ragazzina minorenne. L'episodio è avvenuto sabato scorso, ed è stato reso noto oggi dall'Arma.

A segnalare il fatto è stato un gruppo di giovani, che si trovava a bordo del mezzo in viaggio da Cornedo Vicentino a Valdagno. A bordo anche il giovane indiano che, secondo quanto denunciato, si sarebbe seduto accanto alla ragazzina e l'avrebbe molestata. La giovane ha reagito, spalleggiata dal gruppo di amiche e amici, costringendo il giovane a scendere dal mezzo a Valdagno, facendo perdere le proprie tracce.

La vittima si è subito recata a una Stazione Mobile dei Carabinieri nel centro della cittadina, raccontando l'accaduto e descrivendo il molestatore. Due pattuglie lo hanno trovato poco dopo, nascosto all'interno di un parcheggio seminterrato poco distante dalla fermata.

Dopo gli accertamenti di rito al Comando Compagnia Carabinieri di Valdagno, il giovane è stato denunciato per violenza sessuale su minore.



