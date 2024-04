Incendio danneggia una palazzina in provincia di Verona

I Vigili del fuoco di Bardolino (Verona) sono stati impegnati tutta la scorsa notte per spegnere un incendio divampato alle ore 2.00 in una palazzina a Brenzone del Garda.

Il rogo - la cui causa è in corso di accertamento - ha distrutto l'appartamento al piano terra, danneggiando quelli ai piani superiori. Solo il proprietario della palazzina è rimasto ferito lievemente ma, nonostante l'intervento dei sanitari del Suem 118, non si è reso necessario il ricovero in ospedale. Dopo la messa in sicurezza, lo stabile è stato dichiarato inagibile.





