Cinquantenne arrestato per violenza sessuale su minorenni

Un uomo di 50 anni è stato è stato arrestato dai Carabinieri e portato in carcere con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di adolescenti, fatti che sarebbero avvenuti nell'ambito familiare, in un paese dell'alto rodigino. Secondo le indagini dei militari dell'Arma le violenze andavano avanti da tempo. Gli investigatori hanno così dato esecuzione ad una misura cautelare in carcere, su delega della Procura di Rovigo. Il 50enne, che stava rientrando dall'estero, è stato è stato fermato all'aeroporto 'Marconi' di Bologna, individuato dalla polizia di frontiera, in contato con i carabinieri. E' stato portato nel carcere del capoluogo felsineo. Oltre alla violenza sessuale, all'indagato è contestato anche l'abuso di autorità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA