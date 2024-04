Zaia, 'prendo atto sentenza della Consulta ma non la condivido'

"Prendo atto della sentenza della Corte Costituzionale, ma non la condivido, per onestà intellettuale e storia personale. In Veneto abbiamo scelto di premiare chi, cittadino italiano o cittadino straniero non fa differenza, nella nostra terra ha un progetto di vita". Lo afferma in una nota il presidente del Veneto, Luca Zaia, in seguito alla decisione della Consulta che ha ritenuto incostituzionale la legge regionale sull'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

"Penso - prosegue Zaia - che la nostra norma non sia affatto una legge che esclude, tutt'altro: è stata voluta per favorire inclusione e senso di comunità. L'abbiamo pensata per chi vuole stabilirsi in Veneto con la propria famiglia, avviare un percorso di vita, iniziare un'attività lavorativa, mandare i propri figli nelle nostre scuole con la prospettiva di mettere radici. Non per chi arriva oggi e pretende gli stessi diritti chi risiede in Veneto da tempo, contribuendo anno dopo anno alla società e all'economia".



