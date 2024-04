Per gli artigiani il futuro è robotica e IA

Sistemi robotizzati, intelligenza artificiale e automazione guidano la corsa verso il futuro degli artigiani padovani, che guardano con speranza al bilancio del 2024 e non si fermano di fronte alla necessità di investire.

È quanto emerge dalla recentissima indagine firmata dal Centro Studi di Cna di Padova e Rovigo, che ha interrogato un campione di 130 imprenditori padovani sul futuro della propria attività e sugli investimenti in tecnologia e innovazione. Lo studio è stato presentato presso il Centro Nazionale delle Ricerche (Cnr) di Corso Stati Uniti, nel corso dell'incontro "Le nuove frontiere dell'Innovazione", promosso dalla Cna di Padova e Rovigo.

Secondo la rilevazione, negli ultimi 6 mesi l'82% degli imprenditori ha investito in innovazione. Nel dettaglio, il 54% dei rispondenti dice di aver investito in tecnologie e il 28% in formazione. Inoltre, quasi uno su due (49%) non ha intenzione di modificare o rinviare gli investimenti programmati per il prossimo futuro.

Tra chi è pronto ad investire sono i sistemi robotizzati e l'automazione industriale il target principale, seguiti dai sensori nei macchinari per la raccolta di dati, dai sistemi Mes (Manufacturing Execution System, cioè strumenti digitali per la gestione della produzione) e dai software per la progettazione.





