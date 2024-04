Coppola, un gol così è il sogno di ogni bambino

"Sono emozioni clamorose, in un momento difficile così e in uno scontro diretto segnare sotto la curva è il sogno di ogni bambino. Sono felicissimo, devo ancora realizzare, dobbiamo continuare su questa strada". Così Diego Coppola, difensore del Verona che ha deciso la partita contro l'Udinese, commenta la sua prodezza dai microfoni di Dazn. "Farò di tutto per questa maglia, sono qua da quando ho otto anni- dice ancora Coppola -. Sono felice per questo gol, anche per i momenti difficili che ho avuto. Ci voleva".

Ma qual è il segreto di questo Verona rivoluzionato dal mercato di gennaio ma sempre molto determinato sulla via della salvezza? "Il nostro segreto è allenarsi sempre al massimo - risponde -. Interpretiamo bene gli scontri diretti, non abbiamo paura, l'atteggiamento fa tanto in queste partite. Se i tanti cambiamenti a gennaio ci hanno unito? Nella nostra testa c'è sempre stata la voglia di salvarci, indipendentemente dai giocatori in squadra. Preferiamo magari non avere top-player ma giocatori determinati a dare il massimo per salvarsi".



