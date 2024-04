Camion urta una moto in A34, un morto

Un uomo di 66 anni, residente a Mestre (Venezia), è morto in un incidente stradale accaduto verso le 23.30 di ieri lungo l'autostrada A34, in direzione Gorizia-Villesse, all'altezza di Gradisca d'Isonzo (Gorizia).

Per cause al vaglio della Polizia stradale del Coa, la moto su cui viaggiava è stata urtata da un autoarticolato con targa spagnola. L'uomo è morto all'istante.

La centrale operativa Sores ha inviato sul posto un'ambulanza e l'auto medica: il personale sanitario ha potuto soltanto constatare il decesso del centauro.

Hanno operato anche i vigili del fuoco del locale distaccamento e il personale di Autostrade Alto Adriatico.



