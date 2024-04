Al via la redazione dei piani portuali di Venezia e Chioggia

E' partito il percorso di redazione dei piani regolatori portuali (Prp) degli scali lagunari di Venezia e Chioggia, che aggiorneranno quelli del capoluogo lagunare, che risale al 1965 per l'area di Porto Marghera e al 1908 per le aree interessate del centro storico, mentre quello di Chioggia risale al 1981.

A questo scopo è stato costituito un gruppo di lavoro, composto dai tecnici dell'Autorità di sistema portuale e dal raggruppamento temporaneo d'imprese composto dalle società Rina, StudioPaolaViganò, Acquatecno e Mtbs, che si concentrerà dapprima sulla definizione del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (Dpss) - da concludere entro il 2024 e approvare nei primi mesi del 2025 - per poi procedere alla redazione dei due Prp.

Il percorso prevede 18 mesi di lavoro, cui vanno aggiunti i tempi per le fasi di approvazione amministrativa quali conferenze dei servizi, intese, Vas e Vinca, con il coinvolgimento della Regione Veneto, dei Comuni di Venezia, Chioggia, Cavallino Treporti, e Mira.

"Vogliamo procedere con la massima determinazione - commenta il presidente dell'Autorità portuale, Fulvio Lino di Blasio - avviare un percorso concreto e dare una risposta alle numerose richieste dei nostri operatori che con noi vogliono costruire il futuro del porto in relazione agli andamenti del mercato e all'evoluzione del nostro difficile contesto. Il team di lavoro, composto da società di rilevanza internazionale che lavoreranno a stretto contatto con lo staff tecnico dell'Autorità, potrà contare anche sull'importante e prestigioso contributo scientifico dell'Università La Sapienza di Roma, che vanta una specifica esperienza nella redazione dei piani regolatori portuali".



