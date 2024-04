L'azzurra Villa della Reyer Venezia scelta ai draft Wnba

Una stellina del basket azzurro vola in Usa. Matilde Villa, la 19enne playmaker della Reyer Venezia, è stata scelta nel draft 2024 della Wnba, la lega professionistica americana di pallacanestro. Una scelta storica per la Reyer e per l'Italia con la giocatrice, classe 2004, selezionata dalle Atlanta Dream al terzo giro.

La squadra statunitense ha ingaggiato per il prossimo training camp un'altra giocatrice della Reyer, Lorela Cubaj, che già aveva giocato nella passata stagione. Villa è la prima giocatrice italiana di sempre a essere stata scelta da una franchigia Wnba, la gemella dell'Nba, direttamente dal campionato italiano, senza passare dal college. E' la quarta italiana nel Draft: prima di lei Catarina Pollini, nell'Original Draft del 1997 che ha dato vita alla lega americana, Kathrin Ress (2007) e Lorela Cubaj (2022). "E' un sogno che si avvera, sono felicissima" le parole della cestista.



