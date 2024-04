Occultarono milioni di euro al fisco, restituiscono 2,4 milioni

La Guardia di finanza di Treviso ha ottenuto il rimborso integrale, per complessivi 2,4 milioni di euro, comprensivi di sanzioni e interessi, delle imposte evase da due imprenditori trevigiani, del settore metalmeccanico e in quello dell'arredo per uffici, ritenuti responsabili di aver occultato circa 4,2 milioni di euro su conti correnti accesi presso filiali di istituti di credito con sedi in Svizzera e nel Principato di Monaco, territori qualificati come "paradisi fiscali".

Durante le indagini era emerso come i conti correnti fossero intestati non ai due imprenditori ma ad altre persone per poter occultare il denaro sottratto al fisco.



