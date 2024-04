Meloni, sul terzo mandato per ora non c'è una maggioranza

Sul terzo mandato dei presidenti di Regione "a livello parlamentare, per ora, non c'è una maggioranza, ma è ancora presto per vedere". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a margine della sua visita al Viniitaly.

"Io personalmente - ha proseguito - sono laica, però non penso che su una cosa del genere ci debba essere un'iniziativa del Governo, che sarebbe oggettivamente una forzatura".

La questione, per Meloni, "interessa vari partiti, per cui se poi si trova una maggioranza in Parlamento, se c'è una disponibilità, si vedrà a livello di Parlamento. Anche la tempistica in cui portare una proposta del genere penso possa vedere dei momenti in cui c'è un clima un po' più sereno".





