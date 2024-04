I 700 anni di 'Marco Polo' diventano un'opera lirica

La Fondazione Teatro La Fenice in collaborazione con il Conservatorio di Musica Benedetto Marcello presenterà la prima opera lirica dedicata a 'Marco Polo', nell'anniversario dei 700 anni dalla morte del grande viaggiatore. L'opera, alla cui realizzazione ha collaborato anche l'Accademia di Belle Arti, è liberamente tratta dal celeberrimo 'Milione'., e si basa su musiche composte da studenti ed ex-studenti della scuola di Composizione del Conservatorio: Marianna Acito, Jacopo Caneva, Anna Dobrucka, Paolo Notargiacomo, su libretto di Antonino Pio.

"Marco Polo" (questo il titolo) andrà in scena in prima rappresentazione al Teatro Malibran il 18 aprile, con repliche il 19, 20 e 21 aprile. Si tratta di un allestimento con la regia di Emanuele Gamba e il light design di Fabio Barettin. Le compagini orchestrale e corale dello stesso Conservatorio saranno dirette da Giovanni Mancuso, con Francesco Erle maestro del Coro; mentre gli interpreti vocali sono stati selezionati tra i vincitori delle audizioni del Master Opera Studio. Con questo spettacolo si rinnova inoltre la collaborazione della Fenice con l'Accademia di Belle Arti di Venezia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA