Vino:tra mito e abissi marini, ecco nuovo spumante firmato Valdo

Spumante ed abissi marini, uniti nella novità vitivinicola della cantina Valdo Spumanti di Valdobbiadene nel cuore delle colline del Prosecco, Patrimonio dell'Umanità Unesco. Si tratta del nuovo spumante Valdo "Aquarius Blanc de Blancs". Il disegno della bottiglia decorata sul vetro, spiega in una nota la cantina Valdo, nasce come acquerello, realizzato a mano dall'artista Ceci Johnson nel suo studio di New York: s'ispira al mondo degli abissi marini dove figure mitologiche convivono insieme a coralli e pesci. Lo spumante "Aquarius Blanc de Blancs", cuveè di Glera, vitigno a bacca bianca base del Prosecco, e di Garganega, altro vitigno a bacca bianca, sarà presentato al Vinitaly in programma alla fiera di Verona da domenica 14 a mercoledì 17 aprile. Inoltre l'azienda vitivinicola trevigiana, che ha chiuso il 2023 con un incremento del 2 per cento ed un fatturato di circa 77 milioni di euro, presenterà "Casa Valdo": la country house voluta dalla famiglia Bolla, trasformando l'antico podere dell'800 nel cuore delle colline del Prosecco a Valdobbiadene. "Finalmente abbiamo completato il nostro progetto di enoturismo" sottolinea un entusiasta Pierluigi Bolla. con l'apertura al pubblico di appassionati, italiani e stranieri, interessati a vivere esperienze e vacanze nei luoghi più tipici del nostro territorio".



