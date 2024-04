La vigna sul mare, le donne del vino raccontano il cannonau

Il cannonau, uno dei vitigni bandiera della Sardegna, raccontato in una veste innovativa, contemporanea. E' il filo conduttore dell'incontro organizzato dalla delegazione sarda dell'associazione "Le Donne del Vino" al Vinitaly. Domenica 14 aprile giornata di inaugurazione del prestigioso salone del vino in programma a Verona fino al 17, la delegazione sarda guidata da Nina Puddu, produttrice dell'azienda vitivinicola Fratelli Puddu di Oliena (Nuoro), vice Cristina Mamusa, presenta "La vigna sul mare".

Il titolo è preso in prestito dalla raccolta di racconti del premio Nobel Grazia Deledda per un omaggio alla scrittrice nuorese. L'incontro è in programma alle 14 al Padiglione 8, nello spazio istituzionale della Regione Sardegna. "Si parlerà del potenziale del cannonau, delle varie espressioni territoriali, della sua forza come attrattore turistico, come anche delle zone di produzione di questo rosso, vitigno identitario apprezzato in tutto il mondo - sottolinea Nina Puddu - in linea con il tema che come associazione abbiamo scelto per 2024: Donne, Vino e Cultura".

L'incontro sarà moderato dal giornalista Giuseppe Carrus.

Dopo i saluti della past president Pia Donata Berlucchi apre i lavori la delegata regionale Nina Puddu. La parola va poi all'imprenditrice de "Le Strade del gusto" Cristina Mamusa, alla consulente di marketing territoriale progettista con Wine App e Sardegna wine&food Nadia De Santis di Alghero, alla presidente regionale dell'associazione "Movimento Turismo del Vino Sardegna" e produttrice della cantina Su'Entu di Sanluri (CA) Valeria Pilloni.



