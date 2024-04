Attivisti Ultima generazione tentano azione a Padova

Nell'operazione che ha visto oggi la Digos di Padova sventare un'azione dimostrativa di 'Ultima Generazione' in una mostra d'arte a Padova "gli agenti hanno bloccato anche un cronista, giovane collaboratore de "Mattino di Padova". Il cronista è stato portato in questura alle 15.30 e da quel momento non è più riuscito a parlare con la redazione, nemmeno con l'avvocato della testata". Lo rende noto il Sindacato Giornalisti del Veneto, spiegando in una nota che "non è chiaro se vengano mosse accuse a suo carico, e quali, e se gli sia stato sequestrato il cellulare".

Gli attivisti del clima avevano tentato un blitz a Palazzo Zabarella, dove è in corso l'esposizione "Da Monet a Matisse"; ai giovani la polizia ha sequestrato striscioni, colla e dei gessetti.

Sottolineando "la gravità di quanto accaduto", il Sindacato giornalisti Veneto "chiede con urgenza chiarezza alle autorità:, e se, come appare fino a questo momento, il collaboratore era presente per documentare un fatto di cronaca. Il fatto che sia trattenuto in questura da ore gli impedisce di fare il suo lavoro, che è quello di informare i cittadini. Il diritto di cronaca è un valore per la comunità e un presidio di democrazia che non può essere in alcun modo limitato o soppresso".



