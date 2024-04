Sette attivisti di Ultima generazione, quattro uomini e tre donne, di cui una minorenne, sono stati bloccati dalla Digos della Questura di Padova mentre tentavano di entrare a Palazzo Zarabella, per compiere un'azione di protesta.

I sette avevano con loro alcuni striscioni, di 3 metri di lunghezza, gessetti e colla. Nel Palazzo è in corso la mostra da 'Monet a Matisse'. Gli attivisti sono stati portati in Questura per l'identificazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA