Strage Suviana: individuate altre due vittime

Sono state individuate dai sommozzatori altre due vittime del disastro del bacino di Suviana. Si tratta della Quarta e della quinta vittima. Era stata senza esito la ricerca notturna dei quattro dispersi che stavano lavorando al collaudo dei lavori, tra i quali Adriano Scandellari, il tecnico specializzato di Ponte San Nicolò (Padova).

Le ricerche sono di fatto ricominciate ieri sera alle 20, quando sono state ripristinate le condizioni minime di sicurezza per poter lavorare. Ma la situazione rimane ancora molto complicata perché i piani interessati - i meno 8, 9 e 10 - sono ancora con oltre un metro d'acqua, pieni di macerie provocate dall'esplosione e di pezzi di cemento armato. Si va avanti senza sosta con il lavoro dei sommozzatori, con l'aiuto di droni acquatici e idrovore.

Per il presidente veneto Luca Zaia "è una autentica tragedia, ancora non ci capacitiamo dii quello che è accaduto. Ci sono famiglie che hanno un lutto importante in casa, noi ci stringiamo a loro, alle quali vanno le mie condoglianze, e penso di interpretare anche la vicinanza di tutti i veneti".







