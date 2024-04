A Nordest prosegue il 78% dei progetti delle infrastrutture

Il 78% dei lavori per le grandi infrastrutture in Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige nel 2023 è proseguito secondo i programmi.

Lo afferma l'ultimo rapporto dell'Osservatorio Oti Nord, che monitora per conto delle Confindustrie regionali l'andamento delle opere pubbliche.

Il Nordest, rispetto alle opere monitorate dall'Osservatorio, è destinatario di oltre 7 miliardi di finanziamento da parte del Pnrr.

Per Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto, "il Rapporto conferma la centralità del Nordest in tema di infrastrutture e di posizione geografica rispetto ai grandi corridoi internazionali. Le risorse destinate dal Pnrr devono concentrarsi sugli interventi che condizionano in termini di sviluppo il territorio e le sue eccellenze produttive, evitando di disperdersi con una logica a pioggia. A Nordest abbiamo player, catene di fornitura, cluster di Pmi e un sistema di competenze di assoluto valore che sono in grado di attrarre e valorizzare investimenti di questo tipo. Riflessione a parte merita il capitolo grandi eventi come le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, per le quali rimane la preoccupazione circa i tempi di realizzazione delle opere infrastrutturali previste", conclude.



