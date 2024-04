Università Padova boccia mozione contro attività con Israele

Gli accordi bilaterali, una decina quelli già attivi, tra l'Università di Padova e pari istituzioni di Israele proseguiranno. Lo ha deciso il Senato accademico dell'Ateneo che ha registrato tre voti a favore della mozione studentesca che chiedeva di bloccare i rapporti contro i 22 che l'hanno respinta di cui 11 contrari e 11 astenuti.

"Durante il Senato è stata bocciata la nostra mozione che chiedeva revisione e cessazione dei rapporti tra Unipd e Israele - dice Elena Ruzzon, rappresentante degli studenti -. Nonostante le varie proposte di mediazione, la rettrice Daniela Mapelli non ha lasciato spazio a riformulazioni e ha votato contro la mozione". "Noi non ci fermiamo, il silenzio del nostro Ateneo e del nostro Paese sono inaccettabili - conclude -. Unipd sta provando a voltarsi dall'altra parte da novembre ma il nostro lavoro negli organi continua: presenteremo un'altra mozione alla prossima seduta del Senato Accademico".

Durante la seduta, i rappresentanti degli studenti hanno indossato magliette con la scritta "Cessate il Fuoco", come segno di solidarietà e impegno per porre fine alla violenza in Palestina.



