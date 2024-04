Zaia, Nordest è incubatore di imprese e opportunità

"Questo è un vero e proprio incubatore di imprese e di grandi opportunità, e lo abbiamo dimostrato anche a livello internazionale". Così Luca Zaia, presidente del Veneto, ha risposto ai giornalisti questa mattina a una domanda sulla forza della rete delle regioni del Nordest.

"Siamo il substrato ideale per l'impresa - ha aggiunto - per la giovane impresa in particolare, e questa opportunità la si capisce perché mettendo a terra delle idee nuove, i nostri giovani imprenditori riescono a trovare assolutamente i loro interlocutori nel raggio di pochissimi chilometri".



