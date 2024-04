Lavoratori in nero e caporalato, Gdf sequestra 2 laboratori

La Guardia di Finanza ha posto sotto sequestro due laboratori tessili di Istrana (Treviso) al cui interno, secondo quanto riscontrato, operavano lavoratori stranieri richiedenti asilo o con permesso di soggiorno scaduto.

I militari hanno anche riscontrato varie irregolarità in materia fiscale, risalendo a sette diverse società alle quali le strutture imprenditoriali erano appartenute negli ultimi anni, e accertando pendenze verso l'erario per circa 2,2 milioni.

I locali sono inoltre risultati privi di misure di sicurezza, in particolare a protezione degli incendi, e alterati in modo da ricavare spazi dormitorio per gli addetti, ritenuti vittime di meccanismi di sfruttamento e di illeciti normalmente qualificati come caporalato. Gli amministratori sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Treviso.



